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Испания

Судейство

Сегодня, 20:30

В чемпионате Испании три новых судьи. Одному всего 28 лет

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судейский комитет Королевской федерации футбола Испании объявил списки судей на сезон-2023/24. К обслуживанию матчей чемпионата страны допущены три новых арбитра — Виктор Гарсия Вердура, Матео Бускетс Феррер и Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо.

Самый молодой из них — Гарсия Вердура — родился в 1994 году. На сегодня ему только 28 лет. Он пошел на повышение, проведя лишь два сезона и 43 матча в сегунде.

Всего на год старше Бускетс Феррер. Его перевели в элиту после одного сезона во второй лиге.

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