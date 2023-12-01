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Сегодня, 08:30

В «Динамо» высказались об игре Захаряна: «Футболист без потолка»

В «Динамо» высказались об игре Захаряна
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии для «СЭ» оценил выступление Арсена Захаряна в составе «Реал Сосьедад».

«Рано делать выводы. Видно, что он адаптируется, что есть некие ограничения, которые надо преодолеть. Он парень очень талантливый. Футболист без потолка. Мы желаем ему дальнейшего развития», — сказал Пивоваров «СЭ» на закрытой премьере веб-сериала «100 лет «Динамо».

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе команды на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (0:0) и отыграл всю встречу без замен.

Захарян в августе перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо». Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
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