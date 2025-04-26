В ФИФА заявили, что не понимают, почему рефери дал пресс-конференцию перед финалом Кубка Испании

Сегодня, 12:28
В Международной федерации футбола (ФИФА) отреагировали на судейский скандал перед финалом Кубка Испании.
По информации El Chiringuito, в ФИФА ответили «Реалу», что не понимают, почему арбитры дали пресс-конференцию перед матчем.
Ранее в общении с журналистами главный арбитр матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заявил о давлении ТВ «Реала», которое выразило недовольство назначением 39-летнего судьи. Мадридский клуб после этого бойкотировал официальные мероприятия перед финалом Кубка Испании, а также потребовал отстранить рефери от игры. Позже стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует заменить Бенгоэчеа.