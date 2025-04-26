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Сегодня, 12:28

В ФИФА заявили, что не понимают, почему рефери дал пресс-конференцию перед финалом Кубка Испании

Руслан Минаев
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В Международной федерации футбола (ФИФА) отреагировали на судейский скандал перед финалом Кубка Испании.

По информации El Chiringuito, в ФИФА ответили «Реалу», что не понимают, почему арбитры дали пресс-конференцию перед матчем.

Рикардо Де&nbsp;Бургоса Бенгоэчеа расплакался на&nbsp;пресс-конференции.Скандал перед класико: судья расплакался на пресс-конференции, в СМИ появились слухи о бойкоте «Реала»

Ранее в общении с журналистами главный арбитр матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заявил о давлении ТВ «Реала», которое выразило недовольство назначением 39-летнего судьи. Мадридский клуб после этого бойкотировал официальные мероприятия перед финалом Кубка Испании, а также потребовал отстранить рефери от игры. Позже стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует заменить Бенгоэчеа.

ФК Барселона
ФК Реал
ФИФА
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