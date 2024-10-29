В France Football рассказали о давлении со стороны «Реала» перед вручением «Золотого мяча»

Главный редактор France Football Венсан Гарсия, заявил, что «Реал» оказывал на него давление, чтобы узнать имя обладателя «Золотого мяча» в 2024 году.

«Реал» давил на меня, чтобы узнать, выиграл ли Винисиус, и, возможно, мое молчание заставило их подумать, что Вини проиграл, поэтому они не явились», — цитирует Гарсию L'Equipe.

28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, опередивший в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Ни один представитель «Реала» не явился на церемонию.

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира.

Также полузащитник стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.