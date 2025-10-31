Видео
Испания. Новости
31 октября, 08:19

В Испании болельщика могут оштрафовать на 4000 евро за оскорбление Рэшфорда

Павел Лопатко

Испанская правительственная комиссия по борьбе с насилием рекомендовала оштрафовать болельщика «Овьедо» на 4000 евро за расистские оскорбления в адрес нападающего «Барселоны» Маркуса Рэшфорда.

Во время матча чемпионата Испании «Овьедо» — «Барселона» (1:3) было слышно, как болельщик на стадионе выкрикивал расистские оскорбления на испанском языке.

«Анализ видеозаписей с камер наблюдения позволил установить личность предполагаемого нарушителя. Рассмотрение этого предложения будет зависеть от окончательных решений, принятых в рамках уголовного производства», — цитирует сообщение комиссии ESPN.

28-летний англичанин Рэшфорд в сезоне-2025/26 в 13 матчах во всех турнирах забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

  • Леший

    Пора бы и у нас за разнузданное поведение фанов штрафовать не клубы, а само хулиганьё. А то оно чувствует свою безнаказанность в полной уверенности: что всё равно заплатит клуб.

    31.10.2025

  • За спорт!

    Откуда у бедного амигоса столько денег?

    31.10.2025

    Маркус Рэшфорд
    ФК Барселона
    ФК Овьедо
