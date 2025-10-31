В Испании болельщика могут оштрафовать на 4000 евро за оскорбление Рэшфорда

Испанская правительственная комиссия по борьбе с насилием рекомендовала оштрафовать болельщика «Овьедо» на 4000 евро за расистские оскорбления в адрес нападающего «Барселоны» Маркуса Рэшфорда.

Во время матча чемпионата Испании «Овьедо» — «Барселона» (1:3) было слышно, как болельщик на стадионе выкрикивал расистские оскорбления на испанском языке.

«Анализ видеозаписей с камер наблюдения позволил установить личность предполагаемого нарушителя. Рассмотрение этого предложения будет зависеть от окончательных решений, принятых в рамках уголовного производства», — цитирует сообщение комиссии ESPN.

28-летний англичанин Рэшфорд в сезоне-2025/26 в 13 матчах во всех турнирах забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.