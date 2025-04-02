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Испания

2 апреля, 12:21

В Испании начинается суд по делу против Анчелотти

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прибыл в провинциальный суд Мадрида, где будет проходить рассмотрение дела о неуплате налогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Высшего суда Мадрида.

По информации агентства EFE, 65-летний тренер заверил, что не планирует договариваться со стороной обвинения. Прокуратура требует для Анчелотти четыре года и девять месяцев лишения свободы.

Итальянского специалиста обвиняют в уклонении от уплаты налогов в 2014 и 2015 годах. Общая сумма задолженности составляет 1 062 000 евро.

Источник: ТАСС
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Карло Анчелотти
ФК Реал
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