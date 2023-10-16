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Испания

Сегодня, 15:58

В Испании обнаружили тело футболиста, пропавшего несколько дней назад

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Испании было обнаружено тело полузащитника «Кордовы» Альваро Прието, сообщает AS.

18-летний испанец пропал несколько дней назад. В последний раз его видели живым на вокзале Санта-Хуста в Севилье. По информации источника, тело игрока обнаружили между двумя вагонами поезда.

«Наши самые искренние соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде Альваро Прието. Они пользуются нашей безоговорочной поддержкой. И мы благодарим всех, кто присоединился к нам в эти трудные времена», — сказано в заявлении генерального директора «Кордовы» Антонио Фернандеса Монтеррубио.

Прието выступал за молодежную команду «Кордовы».

Футбол
ФК Кордова
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