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Испания

Сегодня, 11:43

В Испании опубликовали разговор судьи с арбитрами ВАР в скандальном эпизоде матча «Реал» — «Барселона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Скриншот
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Федерация футбола Испании опубликовала запись разговора между главным арбитром и судьями ВАР с матча между «Реалом» и «Барселоной» (3:2) в 32-м туре испанской ла лиги.

Матч обслуживал 43-летний Сесар Сото Градо. На 28-й минуте матча вратарь «Реала» Андрей Лунин выбил мяч с линии после касания вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. ВАР с нескольких камер оценил эпизод и поддержал решение арбитра Сесара Сото Градо о том, что взятия ворот не было.

Фото Скриншот

Расшифровку разговора опубликовала Marca.

ВАР: «Давай проверим, Сезар. Подожди немного, не возобновляй игру».

Сото Градо: «Подождем. Нет, системы автоматической фиксации гола нет. Мы ждем [решения] ВАР. Возможно, это был гол. Мы проводим проверку.

ВАР: «Серхио, останови в точке, когда мяч в контакте с перчатками Лунина. Подожди секунду, потому что мы делаем обзор на 360 градусов, у нас нет нужного ракурса.

Сото Градо: «Мы надеемся. Мы не знаем».

ВАР: «Лунин прикрывает телом обзор. Подожди секунду. Мы продолжаем искать подтверждение. Этот ракурс не подходит, этот тоже, этот тоже, следующий, этот тоже, и этот...»

Сото Градо: «Нам не нужно спешить, это очень важное решение, не стоит спешить, проверьте все камеры».

ВАР: «Их больше нет. Мы подтверждаем, что камер больше нет, да?»

Сото Градо: «Мы не спешим, лучше подождать. Мы должны подождать».

ВАР: «Сезар, мы собираемся возобновить игру с подачи углового. У нас нет никаких доказательств, что мяч пересек линию, поэтому возобновите игру с углового. У нас нет доказательств взятия ворот».

Момент у&nbsp;ворот &laquo;Реала&raquo;. Пенальти в ворота «Барсы» в класико с «Реалом» назначен ошибочно, ее гол не засчитан правильно

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что клуб потребует переиграть матч, если будет доказано, что гол каталонцев должен был быть засчитан.

После поражения в класико «Барселона» с 70 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, отставая от «Реала» на 11 очков.

Рональд Араухо недоволен решениями арбитра Сото Градо. «Этот матч — парад глупостей. И мы хотим называть себя лучшей лигой в мире...» Испанские СМИ и Хави в огне после судейства в класико
Футбол
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