В Испании отклонили апелляцию бывшего главы RFEF Рубиалеса, поцеловавшего футболистку

Сегодня, 13:38
Национальный суд Испании отклонил апелляцию бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщает eldario.es.
По информации источника, судом была отклонена апелляция на привлечение к суду Рубиалеса, а также спортивного директора мужской сборной Альберта Луке, экс-тренера женской сборной Хорхе Вильды и бывшего менеджера по маркетингу RFEF Рубена Риверы, обвиняемых в принуждении Эрмосо записать видеообращение об отсутствии претензий к футбольному чиновнику.
Ранее прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса в связи с расследованием дела о коррупции. Также организация запросила два с половиной года тюрьмы для него по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо.
Осенью прошлого года ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года после скандала с поцелуем на женском чемпионате мира, в котором испанские футболистки одержали победу.