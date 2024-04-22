В Испании отклонили апелляцию бывшего главы RFEF Рубиалеса, поцеловавшего футболистку

Национальный суд Испании отклонил апелляцию бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщает eldario.es.

По информации источника, судом была отклонена апелляция на привлечение к суду Рубиалеса, а также спортивного директора мужской сборной Альберта Луке, экс-тренера женской сборной Хорхе Вильды и бывшего менеджера по маркетингу RFEF Рубена Риверы, обвиняемых в принуждении Эрмосо записать видеообращение об отсутствии претензий к футбольному чиновнику.

Ранее прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса в связи с расследованием дела о коррупции. Также организация запросила два с половиной года тюрьмы для него по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо.

Осенью прошлого года ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года после скандала с поцелуем на женском чемпионате мира, в котором испанские футболистки одержали победу.