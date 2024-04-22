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Испания

Сегодня, 13:38

В Испании отклонили апелляцию бывшего главы RFEF Рубиалеса, поцеловавшего футболистку

Луис Рубиалес.
Фото Global Look Press
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Национальный суд Испании отклонил апелляцию бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщает eldario.es.

По информации источника, судом была отклонена апелляция на привлечение к суду Рубиалеса, а также спортивного директора мужской сборной Альберта Луке, экс-тренера женской сборной Хорхе Вильды и бывшего менеджера по маркетингу RFEF Рубена Риверы, обвиняемых в принуждении Эрмосо записать видеообращение об отсутствии претензий к футбольному чиновнику.

Ранее прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса в связи с расследованием дела о коррупции. Также организация запросила два с половиной года тюрьмы для него по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо.

Осенью прошлого года ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года после скандала с поцелуем на женском чемпионате мира, в котором испанские футболистки одержали победу.

Источник: Eldario.es
Футбол
Луис Рубиалес
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