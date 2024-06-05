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Сегодня, 20:08

В Испании открыли статую чемпиона мира Андреса Иньесты

Андрес Иньеста.
Фото Global Look Press
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В Испании открыли статую чемпиона мира 2010 года и бывшего полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты.

Торжественная церемония прошла на родине футболиста в Альбасете. Иньеста изображен в момент нанесения удара по мячу в финале чемпионата мира в ЮАР. Именно его гол на 116-й минуте в матче с Нидерландами (1:0) принес «красной фурии» победу на мировом первенстве.

С 2002 по 2018 год Иньеста выступал за «Барселону», с которой стал девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Сейчас 40-летний хавбек играет за «Эмирейтс» из ОАЭ.

Андрес Иньеста
Футбол
Сборная Испании по футболу
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