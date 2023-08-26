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Испания

Сегодня, 09:00

В Испании считают, что Захарян может взять на себя роль Давида Сильвы в «Реал Сосьедад»

Микеле Антонов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Испанский журналист Mundo Deportivo Анхель Лопес, специализирующийся на «Реал Сосьедад», отреагировал на дебют российского полузащитника Арсена Захаряна в матче 3-го тура ла лиги против «Лас Пальмас» (0:0).

«На мой взгляд, Захарян подходит «Реал Сосьедад». Он может дать многое, в том числе: хорошие удары и магию в центре поля, которой у команды нет. «Реал Сосьедад» не хватает Давида Сильвы, который завершил карьеру. Возможно, Захарян сможет взять на себя его роль. Единственное, что у меня вызывает сомнение — физическая готовность Захаряна. Пока что Арсен способен спасти один матч, однако Иманолу (главному тренеру «Реал Сосьедад», прим «СЭ») нужен игрок, который будет готов это сделать в любой игре и в любой момент», — сказал Лопес «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

«Реал Сосьедад» проведет следующий матч 2 сентября против «Гранады».

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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 Реал 3 3 0 0 6-1 9
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 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
3
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
4
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
5
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
6
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
7
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
8
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
11
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
12
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
13
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
14
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
20
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
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37 тур
38 тур
25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 0 : 1
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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