В Испании считают, что Захарян может взять на себя роль Давида Сильвы в «Реал Сосьедад»

Испанский журналист Mundo Deportivo Анхель Лопес, специализирующийся на «Реал Сосьедад», отреагировал на дебют российского полузащитника Арсена Захаряна в матче 3-го тура ла лиги против «Лас Пальмас» (0:0).

«На мой взгляд, Захарян подходит «Реал Сосьедад». Он может дать многое, в том числе: хорошие удары и магию в центре поля, которой у команды нет. «Реал Сосьедад» не хватает Давида Сильвы, который завершил карьеру. Возможно, Захарян сможет взять на себя его роль. Единственное, что у меня вызывает сомнение — физическая готовность Захаряна. Пока что Арсен способен спасти один матч, однако Иманолу (главному тренеру «Реал Сосьедад», прим «СЭ») нужен игрок, который будет готов это сделать в любой игре и в любой момент», — сказал Лопес «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

«Реал Сосьедад» проведет следующий матч 2 сентября против «Гранады».