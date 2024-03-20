Прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса

20 марта, 23:54
Прокуратура Испании выдала ордер на арест экс-главы Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщает Onda Сero со ссылкой на официальное заявление ведомства.
Отмечается, что ордер выдан в рамках расследования, связанного с предполагаемыми незаконными контрактами за последние пять лет.
«Федерация демонстрирует глубокую обеспокоенность произошедшими сегодня событиями и выступает за максимальную прозрачность, уважение ценностей, которые представляет футбол и которые его лидеры должны защищать», — говорится в заявлении RFEF.
20 августа 2023 года женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку победившей сборной Дженнифер Эрмосо.
Позже Национальная судебная коллегия Испании приняла решение запретить Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной ближе, чем на 200 м. После этого инцидента ФИФА отстранила специалиста от работы на три года, сам Рубиалес подал в отставку.
В январе 2024-го Marca сообщала, что дело Рубиалеса будет рассмотрено в суде.