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Испания

20 марта, 23:54

Прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса

Руслан Минаев
Луис Рубиалес.
Фото Global Look Press
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Прокуратура Испании выдала ордер на арест экс-главы Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщает Onda Сero со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Отмечается, что ордер выдан в рамках расследования, связанного с предполагаемыми незаконными контрактами за последние пять лет.

«Федерация демонстрирует глубокую обеспокоенность произошедшими сегодня событиями и выступает за максимальную прозрачность, уважение ценностей, которые представляет футбол и которые его лидеры должны защищать», — говорится в заявлении RFEF.

20 августа 2023 года женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку победившей сборной Дженнифер Эрмосо.

Позже Национальная судебная коллегия Испании приняла решение запретить Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной ближе, чем на 200 м. После этого инцидента ФИФА отстранила специалиста от работы на три года, сам Рубиалес подал в отставку.

В январе 2024-го Marca сообщала, что дело Рубиалеса будет рассмотрено в суде.

Футбол
Луис Рубиалес
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