В ла лиге будут публиковать переговоры судей и арбитров ВАР

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что совместно с ла лигой начнет публиковать видеозаписи с переговорами арбитров и судей на ВАР.

Премьера проекта состоится по итогам Суперкубка Испании, который стартует 10 января. В ла лиге первые публикации видеозаписей с переговорами должны состояться после матчей 20-го тура (12-15 января).

«Эта инициатива знаменует собой новый этап сотрудничества и совместной работы RFEF и CTA с ла лигой с целью повышения прозрачности судейства в профессиональном футболе и самих соревнований», — сказано в заявлении RFEF.

После 17 туров в ла лиге с 44 очками лидирует «Жирона». Вторым идет «Реал» (42 очка), а третьей — «Барселона» (35).