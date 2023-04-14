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Испания

Сегодня, 19:03

В ла лиге считают, что «Барселона» уже договорилась с Месси о контракте

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» работает над возвращением форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, в ла лиге считают, что у каталонского клуба уже есть договоренность с 35-летним аргентинцем о контракте. Отмечается, что маркетинговый отдел «Барселоны» уже ведет подготовку к возможному возвращению Лео.

В конце марта «Барселона» направила в ла лигу экономический план возможного возвращения Месси. Организацию он не устроил, но в скором времени каталонцы представит новый вариант. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже ищет внешних спонсоров для финансирования трансфера форварда.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 34 матча, забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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