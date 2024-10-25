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Сегодня, 08:00

В «Лас-Пальмас» опровергли информацию об интересе к Виллиану Жозе

Константин Белов
Корреспондент
Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Лас-Пальмаса» Луис Хельгера прокомментировал «СЭ» информацию о возможной покупке нападающего «Спартака» Виллиана Жозе.

Ранее в испанских СМИ сообщалось об интерес испанского клуба к 32-летнему бразильцу.

«Информация о возможной покупке нападающего «Спартака» Жозе не соответствует действительности. Мы не рассматриваем его покупку», — сказал Хельгера.

Жозе перешел в «Спартак» летом 2024 года. Он провел в этом сезоне 11 матчей и забил 1 гол. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Виллиан Жозе
Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Спартак (Москва)

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