24 октября, 16:55

В Мадриде ограбили дом Касильяса — подозреваемыми оказались домработница и ее муж-охранник

Руслан Минаев

Правоохранительные органы Испании арестовали супружескую пару по подозрению в краже пяти дорогих часов из дома бывшего вратаря «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса, сообщает Fuentes Informadas.

Отмечается, что женщина много лет работала домработницей у футболиста, а ее муж — охранником. Согласно плану злоумышленников, украденные из дома часы Rolex стоимостью по 50 тысяч евро были заменены на подделки. После кражи они продавались не целиком, а деталями, чтобы затруднить их поиск.

Касильяс завершил карьеру в 2020 году. Он является воспитанником «Реала», играя за клуб на всех уровнях около 25 лет. Последние пять лет карьеры, с 2015 по 2020 год, он играл в «Порту».

  • Артемон Доберманов

    Вор воровал.воровала и я

    24.10.2025

