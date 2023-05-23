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Испания

Сегодня, 13:06

В поддержку Винисиуса погасили огни статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, вингер «Реала» отреагировал

Руслан Минаев
Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.
Фото AFP
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В Рио-же-Жанейро погасили огни статуи Христа-Искупителя в поддержку вингера «Реала» Винисиуса.

В матче с «Валенсией» (0:1) в 35-м туре чемпионата Испании бразилец подвергся рассистским оскорблениям со стороны болельщиков «летучих мышей».

Акция в Рио-де-Жанейро была организована совместно с Бразильской конфедерацией футбола и обсерваторией расовой дискриминации в футболе. Она началась в 18.00 по местному времени и продлилась один час.

Винисиус отреагировал на своей странице в Twitter.

«Черная и внушительная. Статуя Христа-Искупителя была именно такой. Акция солидарности, которая трогает меня. Но я хочу, прежде всего, вдохновлять и привносить больше света в нашу борьбу», — написал 22-летний бразилец.

В матче с «Валенсией» Винисиус получил красную карточку.

По ходу встречи у бразильца случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

Винисиус Жуниор
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