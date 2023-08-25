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Испания

Сегодня, 14:50

В правительстве Испании призвали уйти Рубиалеса с поста президента испанской федерации

Сергей Разин
корреспондент
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Второй заместитель премьер-министра Испании призвал правительство страны отправить в отставку президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса из-за скандала с поцелуем с футболисткой сборной.

Сам Рубиалес заявил, что не собирается покидать свой пост и «будет бороться до конца».

Ранее стало известно, что ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении 45-летнего Рубиалеса.

Во время церемонии награждения после финала ЧМ-2023, в котором женская сборная Испании обыграла команду Англии (1:0), Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы и затем похлопал по спине. Девушка позже заявила, что ей не понравился поцелуй Рубиалеса.

Позже президент Федерации футбола Испании извинился за поцелуй футболистки в губы.

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 - : -
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 - : -
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Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
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 - : -
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