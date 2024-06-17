В «Реале» считают, что презентация Мбаппе превзойдет церемонию Роналду

В «Реале» готовятся к презентации форварда Килиана Мбаппе, сообщает El Debate.

По данныи источника, в клубе уверены, что презентация Мбаппе превзойдет церемонию с Криштиану Роналду. В 2009 году на мероприятии, посвященном переходу португальца из «Манчестер Юнайтед», присутствовало около 85 тысяч зрителей.

Презентация Мбаппе в «Реале» состоится 16 июля на «Сантьяго Бернабеу». Представит Мбаппе Зинедин Зидан.

«Реал» объявил о подписании контракта с 25-летним французом 3 июня. Ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ» и «Монако».