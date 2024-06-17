Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:40

В «Реале» считают, что презентация Мбаппе превзойдет церемонию Роналду

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

В «Реале» готовятся к презентации форварда Килиана Мбаппе, сообщает El Debate.

По данныи источника, в клубе уверены, что презентация Мбаппе превзойдет церемонию с Криштиану Роналду. В 2009 году на мероприятии, посвященном переходу португальца из «Манчестер Юнайтед», присутствовало около 85 тысяч зрителей.

Презентация Мбаппе в «Реале» состоится 16 июля на «Сантьяго Бернабеу». Представит Мбаппе Зинедин Зидан.

«Реал» объявил о подписании контракта с 25-летним французом 3 июня. Ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ» и «Монако».

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
ФК Реал
0
Читайте также
Игроков сборной Украины на Евро-2024 поддерживают самые близкие
Эриксен забил гол на Евро-2024 после остановки сердца в 2021 году
Подписи представителей Ирака и Иордании исключили из итогового коммюнике по Украине
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Йеменские хуситы заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Мбаппе перешел в «Реал»: финальный эпизод трансферного сериала
Мбаппе рассказал, на какой позиции будет играть в «Реале»
Презентацию Мбаппе в «Реале» посетит Зидан, церемония пройдет после Евро-2024
Хоселу — о Мбаппе: «Он может стать иконой «Реала»
Мбаппе - о «Золотом мяче»: «Я продолжу отдавать все силы на достижение этой цели»
Руководство «Баварии» раскритиковало переход Мбаппе в «Реал»
Мбаппе не сыграет в последнем матче сборной Франции перед Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мбаппе рассказал, на какой позиции будет играть в «Реале»