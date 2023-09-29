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Сегодня, 15:19

В «Реал Сосьедад» назвали причину, почему Захарян пропустит матч с «Атлетиком»

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о попадании полузащитника Арсена Захаряна в заявку на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Атлетик» из Бильбао.

Ранее пресс-служба испанского клуба сообщила «СЭ», что полузащитник вернулся в общую группу.

«Арсен Захарян не попал в заявку на матч 8-го тура против «Атлетика». Футболист еще не набрал форму после болезни», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее 20-летний футболист пропустил три игры команды в чемпионате Испании из-за болезни. Полузащитник провел за «Реал Сосьедад» три матча и не отличился результативными действиями.

Матч 8-го тура ла лиги «Реал Сосьедад» — «Атлетик» пройдет 30 сентября.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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