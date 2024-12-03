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Испания

Сегодня, 19:55

В «Реал Сосьедад» опровергли информацию об интересе к Файзуллаеву

Константин Белов
Корреспондент
Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев.
Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» прокомментировали «СЭ» новость о своем интересе к полузащитнику ЦСКА Аббосу Файзуллаеву.

Ранее об этом сообщило издание Metaratings.

«Информация об интересе «Реал Сосьедад» к Аббосу Файзуллаеву не соответствует действительности», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что игрок может перейти в «Монако».

Контракт Файзуллаева с ЦСКА действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

ФК Реал Сосьедад
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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