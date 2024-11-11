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Сегодня, 13:43

Пресс-атташе «Реал Сосьедад»: «Захаряну нужно больше работать после травмы»

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Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Хон Андер Мундуате поделился мнением о перспективах возвращения на поле полузащитника Арсена Захаряна после паузы, связанной с международными матчами.

«У Захаряна нет проблем во время тренировочных сессий, ему нужно больше работать после травмы. Если он будет тренироваться без каких-либо проблем в этот перерыв, он должен быть готов вернуться после паузы на матчи сборных. Он приступил к тренировкам в прошлую пятницу», — цитирует Мундуате Metaratings.ru.

В августе у Захаряна была операция из-за травмы сухожилия правой лодыжки. Из-за этого он пропустил начало текущего сезона. «Реал Сосьедад» проведет первый матч чемпионата Испании после перерыва на игры сборных 24 ноября — команда сыграет на выезде против «Атлетика».

Источник: Metaratings.ru
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад

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