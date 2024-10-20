В «Реал Сосьедад» рассказали, когда Захарян сможет сыграть в этом сезоне

Йон Андер Мундуате, пресс-атташе «Реал Сосьедад», рассказал, когда российский полузащитник команды Арсен Захарян сможет впервые выйти на поле в этом сезоне.

«Думаю, у него есть шанс дебютировать в этом сезоне до конца месяца, но он должен завершить каждую тренировочную сессию без боли. Вероятно, он получит несколько минут в кубковой игре 31 октября, но не против «Осасуны», — цитирует Мундуате Metaratings.

Захарян из-за повреждения пропустил начало сезона. 21-летний россиянин получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки 17 июля. 6 августа хавбек перенес операцию, которую провели в Барселоне.