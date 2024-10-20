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Сегодня, 15:29

В «Реал Сосьедад» рассказали, когда Захарян сможет сыграть в этом сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Йон Андер Мундуате, пресс-атташе «Реал Сосьедад», рассказал, когда российский полузащитник команды Арсен Захарян сможет впервые выйти на поле в этом сезоне.

«Думаю, у него есть шанс дебютировать в этом сезоне до конца месяца, но он должен завершить каждую тренировочную сессию без боли. Вероятно, он получит несколько минут в кубковой игре 31 октября, но не против «Осасуны», — цитирует Мундуате Metaratings.

Захарян из-за повреждения пропустил начало сезона. 21-летний россиянин получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки 17 июля. 6 августа хавбек перенес операцию, которую провели в Барселоне.

Источник: Metaratings
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад

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