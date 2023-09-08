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Испания

Сегодня, 14:50

В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии Захаряна

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Директор по коммуникациям «Реал Сосьедад» Луис Арконада прокомментировал состояние российского полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел, но ничего страшного нет. Будет ли он готов к матчу против «Реала»? Кто его знает», — цитирует Арконаду Sport24.

5 сентября «Реал Сосьедад» подтвердил информацию о том, что 20-летний россиянин пропустил тренировку из-за жара и температуры. Сообщалось, что он вернется к тренировкам в ближайшие дни.

Источник: Sport24
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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