В «Реал Сосьедад» сообщили, что решение об участии Захаряна в игре против «Бетиса» будет принято завтра

В пресс-службе «Реал Сосьедад» в комментарии «СЭ» ответили на вопрос о возможном участии полузащитника Арсена Захаряна в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».

Ранее «СЭ» сообщал, что россиянин может попасть в заявку на матч «Реал Сосьедад» 8 декабря

«Он все еще испытывает дискомфорт. Завтра станет известно, сыграет ли он в воскресном матче против «Бетиса», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.