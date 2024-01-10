В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян будет готов к матчу с «Атлетиком»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян сможет выйти на поле в гостевом матче 20-го тура ла лиги-2023/24 с «Атлетиком», который состоится 13 января.

8 января российский футболист из-за столкновения не доиграл матч с «Малагой» (1:0) в Кубке Испании.

«Арсен будет готов к следующему матчу», —цитирует пресс-службу испанского клуба Sport24.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В этом сезоне 20-летний россиянин провел за испанскую команду 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.