В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян в ближайшие дни вернется к тренировкам с командой

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о том, почему полузащитник Арсен Захарян не тренировался с командой.

Во вторник, 5 сентября, издание Marca сообщило, что Захарян пропустил тренировку из-за болезни.

«Действительно ли Захарян заболел? С ним ничего серьезного, не беспокойтесь. В ближайшие дни он вернется к тренировкам с командой», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин принял участие в двух матчах испанской команды и не отличился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» проведет следующий матч 17 сентября против мадридского «Реала».