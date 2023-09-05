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Испания

Сегодня, 18:06

В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян в ближайшие дни вернется к тренировкам с командой

Микеле Антонов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о том, почему полузащитник Арсен Захарян не тренировался с командой.

Во вторник, 5 сентября, издание Marca сообщило, что Захарян пропустил тренировку из-за болезни.

«Действительно ли Захарян заболел? С ним ничего серьезного, не беспокойтесь. В ближайшие дни он вернется к тренировкам с командой», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин принял участие в двух матчах испанской команды и не отличился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» проведет следующий матч 17 сентября против мадридского «Реала».

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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17.09 00:00
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 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
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17.09 00:00
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 - : -
17.09 00:00
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 - : -
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