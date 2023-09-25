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Испания

Сегодня, 12:47

В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян заболел ковидом

Арсен Захарян заразился коронавирусом
Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна после болезни.

«Арсен восстанавливается после ковида. Ему еще нужно будет приступить к тренировкам с командой. Пока не можем сказать, когда Захарян сможет сыграть за «Реал Сосьедад». Будем смотреть», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян пропустил матч шестого тура чемпионата Испании против «Хетафе» из-за болезни.

Полузащитник, перешедший в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года, принял участие в трех матчах испанской команды, провел на поле в сумме 35 минут и не отличился результативными действиями.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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