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Сегодня, 21:18

В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захаряну будет сложно сыграть за клуб в 2024 году

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Сегодня была первая тренировка Арсена в общей группе. Ему будет сложно вернуться к официальным играм в этом году», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В июле стало известно, что Захарян получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки. Из-за повреждения россиянин ни разу не выходил на поле в текущем сезоне.

В сезоне-2023/24 21-летний Захарян провел 40 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

12 декабря «Реал Сосьедад» на своем поле примет киевское «Динамо» в 6-м туре общего этапа Лиги Европы.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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