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Сегодня, 18:29

В «Реал Сосьедад» сообщили о болезни Захаряна

Руслан Минаев
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян переносит болезнь, сообщила пресс-служба клуба.

«Захарян заболел. Он восстанавливается после болезни и травмы ноги», — цитирует ТАСС пресс-службу баскского клуба.

14 октября сообщалось, что 21-летний россиянин должен был вернуться в общую группу через 1-2 дня. 6 августа хавбек перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Источник: ТАСС
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад

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