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Сегодня, 20:00

В «Реал Сосьедад» объяснили, почему Захарян не попал в заявку на матч Кубка Испании

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» прокомментировали «СЭ» непопадание полузащитника Арсена Захаряна в заявку на матч 1/64 финала Кубка России против «Хове Эспаньол».

«У Арсена перегрузка после тренировок, и он еще не до конца восстановился», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад

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