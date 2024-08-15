В «Реал Сосьедад» заявили, что выздоровление Захаряна идет по плану

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна. 21-летний россиянин 6 августа перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Ранее в клубе заявили «СЭ», что Захарян сможет вернуться на поле через 2-3 месяца после операции.

«Захарян тренируется по индивидуальной программе. Выздоровление проходит по графику, который установил доктор клуба. Когда Арсен сможет сыграть? 2-3 месяца — это крайний срок, который указал наш врач», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо».

В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.