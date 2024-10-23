В «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян может попасть в заявку на матч на следующей неделе

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о возвращении полузащитника Арсена Захаряна на поле.

«Арсен не отправился с командой в Белград. Он тренируется в Испании. Когда он сможет помочь команде? Захаряна могут включить в заявку на матч уже на следующей неделе. Но это может произойти, если россиянин будет идти по графику набора формы на тренировках», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.