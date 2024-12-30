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Испания

Сегодня, 11:25

В «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян тренируется в общей группе без ограничений

Константин Белов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

«Сегодня, 30 декабря, команда возобновила тренировки после небольшой паузы. Арсен Захарян тренируется в общей группе без ограничений», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года. С того момента полузащитник провел за испанский клуб 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Ранее испанский футбольный тренер Рауль Рианчо заявил «РБ Спорт», что «Реал Сосьедад» обязательно даст Захаряну шанс.

Источник: РБ Спорт
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Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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