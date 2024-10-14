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Сегодня, 11:39

В «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян вернется к тренировкам в общей группе в ближайшие дни

Константин Белов
Корреспондент
Футболист «Реал Сосьедад» Арсен Захарян
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен вернется к работе с общей группой завтра или послезавтра. Чтобы он снова был готов к матчам, нам придется подождать еще несколько дней», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад

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