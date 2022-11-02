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Испания

Сегодня, 08:30

В «Реал Сосьедаде» отреагировали на новость о срыве перехода Захаряна в клуб ла лиги

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пресс-службе «Реал Сосьедада» в разговоре с «СЭ» прокомментировали информацию о срыве перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский клуб.

«Мы не знаем, к какой информации это относится. Клуб не комментирует ни настоящие, ни прошлые слухи», — заявили «СЭ» в клубе.

Ранее комментатор Константин Генич сообщил «СЭ», что «Реал Сосьедад» проявлял конкретный интерес к россиянину. Однако клубу было не рекомендовано рассматривать игрока из России.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом этого года 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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