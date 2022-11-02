В «Реал Сосьедаде» отреагировали на новость о срыве перехода Захаряна в клуб ла лиги

В пресс-службе «Реал Сосьедада» в разговоре с «СЭ» прокомментировали информацию о срыве перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский клуб.

«Мы не знаем, к какой информации это относится. Клуб не комментирует ни настоящие, ни прошлые слухи», — заявили «СЭ» в клубе.

Ранее комментатор Константин Генич сообщил «СЭ», что «Реал Сосьедад» проявлял конкретный интерес к россиянину. Однако клубу было не рекомендовано рассматривать игрока из России.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом этого года 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.