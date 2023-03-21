В «Реала» обеспокоены игрой Бензема

Сегодня, 08:38
Руководство «Реала» волнуется о спавшей результативности Карима Бензема, сообщает Todofichajes.
По данным источника, в клубе переживают об отношении футболиста к игре за мадридцев. Руководство считает, что он стал немного апатичен. Кроме того, он часто травмируется. Есть шансы, что летом он может покинуть «Реал».
На место Бензема в команде могут прийти Килиан Мбаппе, Эрлин Холанн или Гарри Кейн.
Всего в текущем сезоне Бензема провел 29 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с клубом истекает летом этого года.