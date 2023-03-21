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Испания

Сегодня, 08:38

В «Реала» обеспокоены игрой Бензема

Виктория Кравченко
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Руководство «Реала» волнуется о спавшей результативности Карима Бензема, сообщает Todofichajes.

По данным источника, в клубе переживают об отношении футболиста к игре за мадридцев. Руководство считает, что он стал немного апатичен. Кроме того, он часто травмируется. Есть шансы, что летом он может покинуть «Реал».

На место Бензема в команде могут прийти Килиан Мбаппе, Эрлин Холанн или Гарри Кейн.

Всего в текущем сезоне Бензема провел 29 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с клубом истекает летом этого года.

Карим Бензема
ФК Реал
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