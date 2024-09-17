В «Реале» нарастает недовольство из-за поведения Винисиуса

Поведением полузащитника «Реала» Винисиуса Жуниора недовольны многие люди в команде, сообщает издание Cadena Ser.

По словам журналиста Антона Мину, Винисиусу необходимо изменить свою манеру поведения, потому что он теряет поддержку в клубе из-за этого. Полузащитник хорошо проявил себя в играх, которые провел в августе, но затем все изменилось. Сейчас в клубе звучат мнения о том, что 24-летнему футболисту пора сделать шаг вперед.

Сообщается, что людям в клубе не нравится, что Винисиус больше не сосредоточен на футболе на 100 процентов и уделяет больше внимания другим вопросам. Сам же футболист полагает, что в «Реале» его поддерживает только Карло Анчелотти.

Винисиус в текущем сезоне сыграл за «Реал» 6 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.