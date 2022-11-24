В «Реале» не переживают по поводу травмы Бензема на ЧМ-2022

Руководство «Реала» не переживает по поводу травмы нападающего Карима Бензема, сообщает испанский журналист Хорхе Пикон.

Перед стартом ЧМ-2022 у 34-летнего француза была диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, из-за которой он пропустит турнир.

По информации источника, в мадридском клубе уверены, что футболист примет участие в первом матче чемпионата Испании после ЧМ-2022 против «Вальядолида» 31 декабря.

В текущем сезоне Бензема сыграл 12 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.