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Испания

Сегодня, 16:16

В «Реале» недовольны результатами церемонии The Best

Виталий Косик
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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В руководстве «Реала» остались недовольны после оглашения результатов церемонии The Best, сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб не устроило игнорирование игроков их команды, несмотря на победы в Лиге чемпионов, ла лиге, Суперкубках Европы и Испании.

В «Реале» считают, что нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор также должен был попасть в сборную года от FIFPro. Также в мадридской команде поражены, что бельгийский голкипер Тибо Куртуа не получил приз имени Льва Яшина, но попал в команду года.

Напомним, что лучшим голкипером 2022 года по версии ФИФА стал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес. В борьбе за приз The Best аргентинец опередил Тибо Куртуа и Яссина Буну («Севилья», Марокко).

Тибо Куртуа
Футбол
ФК Реал
Эмилиано Мартинес
Яссин Буну
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