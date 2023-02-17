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Испания

Сегодня, 11:28

В «Реале» откладывают вопрос с подписанием нового контракта с Модричем

Иван Шитик
Корреспондент
Лука Модрич.
Фото AFP
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«Реал» ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем, сообщает Relevo.

Ожидалось, что стороны уже должны подписать новое соглашение, но в мадридском клубе откладывают данное решение. В клубе существуют опасения из-за возраста игрока, которому в сентябре исполнится 38 лет.

«Реал» хочет сначала продлить контракты с несколькими другими футболистами, а также прояснить ситуацию с потенциальным трансфером полузащитника дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингем.

Сам Модрич, который летом может получить статус свободного агента, отклонил сверхвыгодное предложение от команды из Саудовской Аравии, чтобы остаться в Испании.

В нынешнем сезоне хавбек провел за «Реал» в общей сложности 30 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

Лука Модрич
ФК Реал
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