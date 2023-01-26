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Испания

Сегодня, 20:54

В «Реале» отреагировали на поступок фанатов «Атлетико»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Реал» выступил с заявлением о поступке болельщиков «Атлетико» по отношению к нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору.

В преддверии мадридского дерби в Кубке Испании болельщики «Атлетико» разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке Винисиуса.

«Реал» благодарит всех, кто поддержал Винисиуса после отвратительного акта расизма, ксенофобии и ненависти. Мы решительно осуждаем события, нарушающие права и достоинства людей, которые не имеют ничего общего с ценностями футбола и спорта. «Реал» уверен, что все участники этого гнусного акта понесут ответственность», — написано в сообщении клуба.

Матч 1/4 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Атлетико» состоится сегодня, 26 января, начало — 23.00 мск.

Источник: https://www.realmadrid.com/en/news/2023/01/26/official-announcement
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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