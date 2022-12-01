В «Реале» прокомментировали новость, что Роналду предлагал свои услуги клубу

Пресс-служба «Реала» прокомментировала «СЭ» информацию о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду предлагал свои услуги клубу.

Ранее агент Паулу Барбоза заявлял о том, что форвард предлагал руководству мадридского клуба заменить Карима Бензема до конца года.

«Мы не будем комментировать возможный переход Роналду в клуб. В данном случае это личная информация», — сказали в пресс-службе «СЭ».

Ранее агент Барбоза заявил, что Роналду по своей инициативе разговаривал с «Реалом» и предлагал свои услуги клубу.

37-летний футболист уже выступал за клуб из Мадрида — с 2009 по 2018 год.