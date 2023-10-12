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Испания

Сегодня, 14:54

В «Реале» считают, что Зидан на посту главного тренера поможет трансферу Мбаппе

Виктория Кравченко
Зинедин Зидан.
Фото AFP
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«Реал» рассматривает вариант возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, сообщает El Chiringuito TV.

По данным источника, руководство мадридцев уверено, что назначение французского специалиста поможет клубу летом 2024 года купить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

8 октября Зидан посетил матч «Реала» против «Осасуны» (4:0) в 9-м туре чемпионата Испании.

Специалист возглавлял «Реал» дважды — с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы. Вместе с ним команда стала чемпионом Испании и трижды выиграла Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона Карло Анчелотти покинет пост главного тренера «Реала» и возглавит сборную Бразилии.

На данный момент мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу ла лиги, набрав 24 очка.

Зинедин Зидан
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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