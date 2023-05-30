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Испания

Сегодня, 07:09

В «Реале» считают, что Бензема всерьез рассматривает вариант покинуть клуб

Ана Горшкова
Корреспондент
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В «Реале» считают, что нападающий Карим Бензема всерьез рассматривает вариант ухода из клуба этим летом, сообщает Relevo.

По данным источника, руководство не будет препятствовать уходу Бензема, учитывая, что 35-летний футболист продолжит карьеру не в европейском чемпионате. Также существует вероятность, что Бензема проведет еще один сезон в «Реале» и присоединится к клубу из Саудовской Аравии в 2024 году.

Ранее сообщалось, что французский форвард получил предложение из Саудовской Аравии, где ему предложен контракт на два сезона с зарплатой в 200 миллионов евро.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В текущем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 6 результативных передач.

Карим Бензема, Лионель Месси и&nbsp;Давид Де&nbsp;Хеа. Месси, Бензема, Де Хеа: у кого летом истекают контракты

Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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