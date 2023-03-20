В «Реале» считают, что Гави вел себя неспортивно в Класико

Сегодня, 15:06
В «Реале» недовольны поведением полузащитника «Барселоны» (1:2) Гави во время Класико.
В ходе матча у игрока было несколько стычек с Дани Карвахалем, в «Реале» остались очень недовольны его отношением к Дани Себальосу.
По данным The Athletic, «Реал» считает, что игрок каталонцев вел себя слишком жестко и агрессивно. В клубе считают, что Гави свойственно неспортивное поведение.
«Барселона» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 68 очков за 26 матчей. «Реал» идет на втором месте и отстает от каталонской команды на 12 очков.