В «Реале» считают, что Гави вел себя неспортивно в Класико

В «Реале» недовольны поведением полузащитника «Барселоны» (1:2) Гави во время Класико.

В ходе матча у игрока было несколько стычек с Дани Карвахалем, в «Реале» остались очень недовольны его отношением к Дани Себальосу.

По данным The Athletic, «Реал» считает, что игрок каталонцев вел себя слишком жестко и агрессивно. В клубе считают, что Гави свойственно неспортивное поведение.