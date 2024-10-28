В «Реале» считают, что «Золотой мяч» и УЕФА не уважают мадридский клуб

В «Реале» отреагировали на информацию о том, что форвард команды Винисиус Жуниор не получит «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

Ранее в сети появился список, согласно которому награду должен выиграть полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Если критерии приза не делают победителем Винисиуса, то они должны объявить победителем Карвахаля. Поскольку этого не произошло, очевидно, что «Золотой мяч» и УЕФА не уважают «Реал» Мадрид», — приводит AS слова представителей «Реала».

По информации журналиста Фабрицио Романо и RMC Sport, Винисиус, как и вся делегация мадридского клуба, отменили рейс во Францию на церемонию награждения.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в понедельник, 28 октября. Начало — в 21.00 мск.