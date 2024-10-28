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Сегодня, 18:37

В «Реале» считают, что «Золотой мяч» и УЕФА не уважают мадридский клуб

«Реал» бойкотирует церемонию вручения «Золотого мяча»
Алина Савинова
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
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В «Реале» отреагировали на информацию о том, что форвард команды Винисиус Жуниор не получит «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

Ранее в сети появился список, согласно которому награду должен выиграть полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Если критерии приза не делают победителем Винисиуса, то они должны объявить победителем Карвахаля. Поскольку этого не произошло, очевидно, что «Золотой мяч» и УЕФА не уважают «Реал» Мадрид», — приводит AS слова представителей «Реала».

Главный претендент на&nbsp;награду &laquo;Золотой мяч&raquo; в&nbsp;2024 году Винисиус (&laquo;Реал&raquo;). В Сеть слили имя обладателя «Золотого мяча». А потом появилась еще одна версия — с другим победителем

По информации журналиста Фабрицио Романо и RMC Sport, Винисиус, как и вся делегация мадридского клуба, отменили рейс во Францию на церемонию награждения.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в понедельник, 28 октября. Начало — в 21.00 мск.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал

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