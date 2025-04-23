Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:55

В «Реале» сомневаются в покупке Хейсена

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

«Реал» раздумывает над покупкой 20-летнего защитника «Борнмута» и сборной Испании Дина Хейсена, как сообщает AS.

Руководству мадридцев нравится игра Хейсена, однако сумма отступных в 58,5 миллионов евро вызывает сомнения, особенно на фоне появления в первой команде Рауля Асенсио. Отмечается, что «Челси» находится в более выгодном положении в борьбе за футболиста «Борнмута».

В текущем сезоне Хейсен сыграл в 31 матче во всех турнирах, забив два гола и сделав одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2030 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 42 миллиона евро.

Футбол
ФК Борнмут
ФК Реал
Читайте также
Кардиолог назвал первый признак проблем с сердцем
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Житель Великого Новгорода рассказал о жестоких порядках в местной ОПГ
Российская волейболистка Маркова стала чемпионкой Турции
Почему главного русофоба спортивного мира назвали «клиническим идиотом»
В Киеве раскрыли итоги встречи в Лондоне по конфликту на Украине
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя