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Сегодня, 08:25

В «Реале» заявили, что судейство повлияло на исход матча с «Райо Вальекано»

Алина Савинова
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Пресс-служба «Реала» опубликовала отчет после матча 17-го тура ла лиги с «Райо Вальекано», в котором выразила возмущение по поводу спорных судейских решений в игре.

Встреча команд прошла 14 декабря на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде и завершилась результативной ничьей (3:3). В концовке матча главный арбитр не назначил пенальти на вингере «сливочных» Винисиусе Жуниоре.

«На 75-й минуте произошел самый скандальный эпизод матча. Мумин явно сбил с ног Винисиуса в штрафной, но Мартинес Мунуэра не назначил пенальти, а работавший на ВАР Гонсалес Фуэртес не стал вмешиваться в игру», — говорится в отчете.

В «Реале» считают, что «спорное судейство помешало команде победить» в этом матче.

14&nbsp;декабря. &laquo;Ливерпуль&raquo; сыграл вничью с &laquo;Фулхэмом&raquo; (2:2). «Ливерпуль» и «Арсенал» оступились, сумасшедшая ничья «Реала», «Бавария» впервые проиграла в бундеслиге

«Реал» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая лидирующей «Барселоне» одно очко. «Райо Вальекано» с 20 очками располагается на 13-й строчке.

Источник: https://www.realmadrid.com/es-ES/noticias/futbol/primer-equipo/cronicas/rayo-real-madrid-14-12-2024
Футбол
ФК Реал
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