В RFEF подтвердили, что не будут заменять судей финала Кубка Испании по требованию «Реала»

Сегодня, 21:05
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) подтвердила, что не намерена менять судей на финальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом».
«Для этого нет никаких оснований, независимо от того, что говорит «Реал», — приводит Cadena Ser слова представителя RFEF.
Ранее мадридский клуб выразил недовольство назначением арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании и потребовал отстранить его от работы на матче. Однако Королевская испанская футбольная федерация не удовлетворила просьбу «сливочных». В ответ на это «Реал» отменил пресс-конференцию и решил не посещать другие официальные мероприятия. Также сообщалось, что мадридцы могут отказаться от участия в финале.
Матч «Реала» и «Барселоны» запланирован на 26 апреля и должен начаться в 23.00 по московскому времени.