В RFEF подтвердили, что не будут заменять судей финала Кубка Испании по требованию «Реала»

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) подтвердила, что не намерена менять судей на финальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом».

«Для этого нет никаких оснований, независимо от того, что говорит «Реал», — приводит Cadena Ser слова представителя RFEF.

Ранее мадридский клуб выразил недовольство назначением арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании и потребовал отстранить его от работы на матче. Однако Королевская испанская футбольная федерация не удовлетворила просьбу «сливочных». В ответ на это «Реал» отменил пресс-конференцию и решил не посещать другие официальные мероприятия. Также сообщалось, что мадридцы могут отказаться от участия в финале.

Матч «Реала» и «Барселоны» запланирован на 26 апреля и должен начаться в 23.00 по московскому времени.